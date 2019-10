KOUMAC. Trente-huit enfants des écoles de Wanap, de Bwadouvalan et Charles-Mermoud ont bénéficié des activités proposées, mercredi, par la Caisse des écoles de Koumac (CDEK), dans le cadre des journées d’animation pédagogique dévolues aux enseignants du premier degré. Visite de « la ferme en folie » version Régiment du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie, et activités ludiques et manuelles étaient au programme.