Les Fruits de passion d’Adélaïde Wagner

«L’appellation Fruits de passion, c’est l’idée de mon compagnon. Quand nous avons fait notre première exposition lors de l’inauguration de la médiathèque Louis-Bastien, nous avons décidé de lui donner ce nom », évoque Adélaïde Wagner, artisan d’art qui participe, cette semaine, à l’exposition-vente « Les artistes de Koumac à l’œuvre », à la médiathèque. « Ce sont des fruits de la nature, c’est tout ce que l’on va récolter dans la nature qui nous permet de nous consacrer à notre passion. Sans mon compagnon, tout ça n’aurait pas été possible. Très bricoleur, c’est lui qui me donne l’inspiration, c’est lui qui fait toujours le plus gros du travail auquel j’ajoute ma touche féminine. C’est un travail d’équipe, car c’est aussi une passion pour lui. »

C’est ainsi une vingtaine de pièces d’Adélaïe - parures, boucles d’oreille, photophores et mobiles - que le public va pouvoir découvrir.

« Mes créations m’aident à mettre en valeur tout ce que l’on peut trouver dans la nature. Elles me permettent de concrétiser l’amour que j’ai pour cette nature et que j’essaie de faire ressortir dans mes bijoux », confie Adélaïde Wagner.

C’est en marchant sur les plages de la côte Est, où abondent coquillages et petites graines, que lui vient l’idée de les travailler, en les mélangeant avec des pierres semi-précieuses qui, aussi, lui tiennent à cœur. « Une fois que j’ai commencé à mettre tout ça en place, j’ai fait des cadeaux à ma famille. C’est ainsi que tout a commencé. Comme j’ai toujours eu des retours positifs, je me suis décidée à continuer. »

Un plaisir avant tout

« Quand je suis arrivée sur Koumac, mes collègues de travail m’ont boostée pour exposer mes réalisations. C’est encore mon compagnon qui me suggère de faire des photophores. C’est lui qui prépare les noix de coco, à moi de faire les finitions. C’est vraiment un travail d’équipe », assure Adélaïde.

L’artiste est autodidacte et se contente de surfer sur Internet pour se renseigner mais jamais elle ne recopie ce qu’elle a pu voir dans ses recherches. « Mes parures, par exemple, ne sont jamais identiques. L’inspiration vient. C’est vraiment un plaisir. J’aime me poser, faire des petits assemblages… Cela a toujours été comme ça. Ça vient d’instinct », confie Adélaïde. « Il faut vraiment que, pour moi, ce moment reste un plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. »

Après que quatre perceuses eurent rendu l’âme, l’artiste et son compagnon ont investi dans une perceuse à colonne. Pour compléter cet outillage, des ponceuses et des laques remplacent la cire. Les matériaux utilisés par Adélaïde pour ses diverses créations, outre la noix de coco, sont du fil et de petits instruments métalliques pour les assemblages, des pierres semi-précieuses naturelles préalablement percées - œil du tigre, lapis-lazuli - et pour donner une note calédonienne à ses créations, des graines de mimosas, de bois noir et de flamboyants.

« J’essaie de faire un petit mélange de tout ça. Mais c’est vraiment du travail, car je passe beaucoup de temps pour percer ces graines-là et réaliser l’assemblage de ces petites choses dans mes créations », conclut Adélaïde.