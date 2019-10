KOUMAC. La cellule d’insertion du Régiment du service militaire adapté (RSMA-NC) organisait, mardi, son deuxième Forum des métiers de la Défense et de la sécurité, auquel ont participé, en matinée, au quartier de Koumac, plus d’une centaine de volontaires stagiaires et techniciens du RSMA et, en après-midi, une cinquantaine de jeunes dans la salle polyvalente du village.