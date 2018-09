KOUMAC. Les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles publiques du secteur Nord de la 5e circonscription (Tiabet, Poum, Ouégoa, Kaala-Gomen et Paimboas) étaient mardi sur le stade Tein-Mala pour disputer les finales d’ultimate et de rugby de leur secteur organisées par l’Usep.