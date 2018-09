KOUMAC. Quarante-six enfants des écoles maternelle Bwadouvalan et élémentaire Charles-Mermoud ont participé, mercredi matin, aux activités proposées par la Caisse des écoles à l’occasion des journées de cycles. Au programme : activités manuelles sur le thème du jour le Far West, découverte de la forêt sèche et initiation au tennis.