Une rue piétonne sucrée

Koumac. Le public n’est pas venu aussi nombreux qu’espéré, jeudi soir, à l’occasion de la « Rue piétonne » organisée dans les jardins de la mairie par le service animation. Cette première édition de l’année était dédiée à la pâtisserie et plus particulièrement aux choux sucrés. Bichonnés par les douze participants du concours, ils ont conquis le jury et le public.