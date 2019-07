Le centre aquatique fermé au public durant quelques heures

Depuis mercredi après-midi, plus moyen de nager au centre aquatique provincial. En effet, la piscine a fermé ses portes en raison d'un souci d'analyse d'eau. La procédure de remise aux normes a été lancée et le centre a pu rouvrir hier matin, mais seulement aux scolaires. Par manque de personnel (arrêt maladie), La structure n’a été ouverte au public que de 16 heures à 18 heures. Aujourd’hui, elle est fermée au public de midi à 13 h 30 et de 16 heures à 18 heures. Renseignement au 47 39 66.