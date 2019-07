Le commandant Jean-Louis Detain quitte la compagnie

Poindimié. Arrivé le 2 août 2015 à sa demande, le commandant de compagnie Jean-Louis Detain a posé ses valises à Poindimié pour quatre ans. « J’ai apprécié cette nécessité qu’il y a d’approcher une population différente de la Métropole et de devoir s’adapter, ce qui est pour moi particulièrement enrichissant, a déclaré Jean-Louis Detain, jeudi, lors de son pot de départ à l'hôtel Tiéti. Mais j’ai quand même un peu de mal à réaliser. »

Dans ses souvenirs, il retiendra entre autres « que la compagnie de Poindimié contrôle une surface plus grande que l’île de la Réunion dans son ensemble » où il a effectué son premier séjour outre-mer. Il se souviendra aussi d’un territoire à plusieurs facettes où la grande chaleur humaine des accueils en tribu contraste avec des moments plus difficiles, marqués par « des personnes décédées, des homicides, beaucoup de morts sur la route et quelques épisodes de violence à l’égard des forces de l’ordre. »

« Un climat plus apaisé »

Le commandant Detain s’envolera le 1er août vers la Métropole où il assurera le commandement du centre national d’instruction nautique de la gendarmerie. Il quittera toutefois le territoire avec la satisfaction de laisser derrière lui « un climat qui s’est apaisé entre 2015 et mon départ ». Et celle plus personnelle d’avoir pu profiter des fonds marins et de la beauté des paysages.

Des personnalités de la gendarmerie et de la province Nord ont répondu à l’invitation du commandant pour marquer son départ. Chacun a pris la parole pour saluer le travail effectué durant ces quatre années.