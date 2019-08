Le week-end en images en zone VKP

VOH. Comme tous les samedis, de 8 heures à midi, la médiathèque a organisé une vente de livres réformés à 200 francs l’unité. Renseignements au 47 55 50 ou par mail à culturel@mairie-voh.nc.

KONÉ. Le vide-greniers du vieux four à pain a de nouveau rassemblé des amateurs de bonnes affaires, samedi. Renseignements ou inscriptions auprès de Juanita au 91 60 14.

POUEMBOUT. Le lycée agricole et général Michel-Rocard a proposé, samedi, une journée portes ouvertes. Les stands étaient moins nombreux que les années précédentes, mais l’accueil chaleureux a permis au public de visiter l’établissement dans la bonne humeur.

KONÉ. Samedi, les Crevettes musclées de Pouembout ont organisé, toute la journée au stade Yoshida, leur grand tournoi annuel. « 330 enfants étaient présents le matin et jusqu’à 13 heures pour le tournoi enfants et plus de 50 adultes pour le tournoi de touch rugby l’aprèsmidi », explique Arnaud Banfi, président des Crevettes. Pour découvrir le rugby ou s’inscrire au club, rendez-vous au stade municipal de Pouembout, le mercredi soir.

KONÉ. Bébé signe a réuni parents et enfants, samedi, à 10 heures, au complexe culturel. Annaig Perroud, formatrice, a ainsi expliqué que les bébés étaient « capables de communiquer par gestes bien avant de pouvoir le faire oralement ». C’est ainsi que l’utilisation de signes, issus de la langue des signes française (LSF), aide les enfants à s’exprimer. Le prochain atelier aura lieu le 31 août, inscriptions et renseignements auprès d’Annaig au 73 10 93.