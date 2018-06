Les enfants vivent au rythme de la tribu

Kaala-Gomen. Une vingtaine d’enfants participent au centre de vacances et de loisirs mis en place à la tribu de Gamaï par l’association Poxanu Ayu Kaamo, en partenariat avec la chefferie et avec la collaboration de la mairie. Placé sous le thème « Au rythme de la tribu », ce centre propose des activités en lien avec les savoir-faire traditionnels de la tribu et les échanges intergénérationnels.