Les finales à Poum en point de mire...

Kaala-Gomen. Le centre sportif du village a connu, vendredi, une animation des grands jours à l’occasion des Jeux intertribus organisés par la mairie et le Comité provincial Nord sports et loisirs (CPNSL). Plus de quatre-vingts jeunes s’étaient donné rendez-vous pour se mesurer au football, au volley-ball et à la pétanque. Des épreuves qualificatives aux finales du district Nord prévues à Poum le 25 août.