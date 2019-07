Les précisions de la province sur le transport scolaire des enfants en situation de handicap

Le président de la province Nord a réagi à la publication, mardi, d’un communiqué du gouvernement sur sa prise en charge du transport scolaire des enfants en situation de handicap, à partir d’aujourd’hui. Dans une lettre rendue publique, hier, Paul Néaoutyine souhaite apporter des « corrections ».

Plus particulièrement sur les raisons pour lesquelles la province a demandé au gouvernement de prendre en charge cette compétence : « Il ne s’agit pas d’une question de disponibilité financière de la part de la province Nord, mais d’une question de légalité. » Une motivation « dont le gouvernement fut alerté par courrier, en date du 9 décembre 2013, 29 avril 2015, 10 septembre 2015, du 11 juin 2019, et enfin, du 5 et du 29 juillet 2019 ».

Le président précise que « la province Nord remercie la Nouvelle-Calédonie d’enfin prendre ses responsabilités au bénéfice des élèves défavorisés du Nord et dans un souci d’égalité de traitement avec ceux des Îles et du Sud ». Il « se félicite du travail collaboratif permettant d’entrevoir une issue favorable ».

Dans ce courrier, Paul Néaoutyine ajoute que la province « finance par ailleurs pour près de 9 milliards par an de compétences relevant, par la loi organique, directement de la Nouvelle-Calédonie ».