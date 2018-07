Poindimié. Treize stands ont été installés jeudi à proximité de la mairie pour deux jours d’informations, de conseils et d’échanges pour préserver l’environnement. Vendredi, la première journée a été consacrée aux écoles. Les classes d’Ometteux, de Tyé, de Poutchala et de Bayes sont venues à la fois en tant qu’exposants et en tant que visiteurs. La journée de samedi a été rythmée par des animations et des débats.