POINDIMIÉ. Seconde édition, et second succès, pour le club de tennis de Poindimié qui a organisé, durant le long week-end, la compétition International beach tennis avec le soutien de la Ligue calédonienne et de la mairie. Les organisateurs souhaitent faire entrer le rendez-vous dès l’année prochaine dans le circuit ITF (International Tennis Federation). « Ce qui permettrait de faire venir des personnes de la région, comme Tahiti », indique Eric Oger, du club local.