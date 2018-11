Ponérihouen remporte encore les Jeux...

KAALA-GOMEN. 450 enfants et ados de la province Nord étaient réunis, samedi, au Centre sportif du village pour disputer les finales provinciales des 18e Jeux intercommunaux organisés par le Comité provincial Nord Sports et Loisirs (CPNSL) en partenariat avec Koniambo Nickel, la commune de Kaala-Gomen et les autres communes participantes. Ponérihouen s’impose largement sur ses dauphines Koné et Touho et monte à nouveau sur la première marche du podium.