La zone VKPP va enfin réduire les pollutions liées à l’enfouissement des déchets ménagers

Qu’est-ce qu’une ISD ?

L’installation de stockage des déchets non dangereux (dite ISD ou ISDND) permet d’enfouir dans la terre les ordures ménagères en respectant les normes environnementales et sanitaires en vigueur, c’est-à-dire en réduisant au maximum les risques de diffusion de polluants dans le milieu naturel (cours d’eau, air, sols et écosystèmes). Au contraire d’un dépotoir, un tel équipement vise donc à absorber d’importantes quantités de déchets sans impact significatif sur l’environnement.

Quand cette nouvelle infrastructure sera-t-elle opérationnelle ?

Après un an de travaux, le chantier de l’ISD de la zone VKPP, situé dans la plaine des Gaïacs, au sud de Pouembout, touche désormais à sa fin. L’installation doit ainsi ouvrir à compter du lundi 9 octobre.

À qui s’adresse l’ISD ?

L’installation bénéficiera à l’ensemble de la population de Voh, Koné, Pouembout et Poya. Pour autant, cela ne changera en rien leur quotidien. Autrement dit, l’ISD ne sera ouvert qu’aux professionnels. Seuls les camions dédiés à la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères seront habilités à rentrer sur le site afin d’y déverser ces déchets. Les industriels miniers du secteur, dont KNS et la SLN, auront également accès à l’infrastructure, ce qui ne les obligera plus à acheminer leurs ordures jusqu’à l’ISD de Gadji, à Païta. Le traitement de ces déchets sera facturé en fonction du volume déversé. Enfin, l’ISD pourra absorber ponctuellement certains déchets lors de gros chantiers dans la région.





Où doivent se rendre les particuliers ?

Les particuliers et les entreprises qui ont besoin de se débarrasser de leurs ordures ménagères non dangereuses peuvent toujours se rendre dans les dépotoirs communaux. Du moins tant qu’ils existent encore. Car la prochaine étape du projet est de lancer la construction de deux nouvelles déchèteries d’ici la fin de l’année : une dans la zone industrielle de Vavouto, pour les habitants de Voh ; l’autre dans le secteur de Païamboué, pour les habitants de Koné et de Pouembout.

Pourquoi remplacer les dépotoirs par des déchèteries ?

Les deux futures déchèteries devraient être opérationnelles d’ici la fin 2024. Dans le jargon, on parle de "centre de tri et de transfert". Le tri, qui pour l’heure ne concerne que les filières réglementées, dont les huiles, les piles et les batteries, doit progressivement y être étendu. Il y aura notamment des bennes destinées aux canettes, aux déchets inertes ou encore aux encombrants. Les collectivités ne prévoient pas encore de mettre en place une filière pour traiter le plastique ou le carton comme c’est le cas à Nouméa.

Les bennes dédiées aux ordures ménagères seront quant à elles acheminées et vidées à l’ISD de la plaine des Gaïacs.

Combien de temps devrait durer l’ISD ?

L’installation a été dimensionnée afin d’accueillir un volume de 448 millions de mètres cubes de déchets, soit pour une période estimée à 25 ans. Pour l’heure, seul un premier casier a été conçu (pour une durée de 8 ans), mais le terrain doit, à terme, en accueillir trois.

Quel est le coût de l’opération ?

L’ISD a été conçue pour un montant avoisinant 1,3 milliard de francs. Une enveloppe à 80 % financée grâce aux contrats de développement (soit à hauteur de 60 % pour l’État et 40 % pour la province Nord). Le gouvernement et les communes ont participé aux 20 % restants.

La redevance des ordures ménagères va-t-elle encore augmenter ?

Mauvaise nouvelle pour les habitants de VKPP. Ces projets ayant un coût, tant pour leur construction que pour leur exploitation, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères devrait s’afficher de nouveau à la hausse dans les années à venir.

"Cette redevance a déjà augmenté de 20 % cette année, ce qui est énorme. Mais d’autres hausses sont à prévoir car nous sommes un service public et nos budgets annexes doivent être équilibrés entre les dépenses et les recettes, rappelle Arnaud Banfi, le directeur du Sivom, syndicat intercommunal, en charge des déchets. Les élus ont quand même la volonté de ne pas assommer les ménages car nous sommes conscients que tout augmente. Cette hausse sera donc lissée dans le temps pour que ce soit moins douloureux."

La contribution des industriels de la région, qui utiliseront également l’ISD, permettra par ailleurs d’atténuer cette augmentation.