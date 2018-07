Ils ont couru pour la bonne cause...

Pouembout. Tous les élèves du lycée Michel-Rocard ont couru mercredi en faveur d’Avec (Aide volontaire aux évacués calédoniens) et de l’Association sportive du lycée. Qu’ils soient en short et baskets, déguisés ou même en claquettes, tous les élèves et leurs professeurs ont joué le jeu. Lors de cette journée ensoleillée, 4 779 tours ont été effectués. L’idée était de dépasser les 800 000 francs récoltés l’an dernier.