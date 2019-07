Kermesse réussie à l’école Léonie-Avril

L’école Léonie-Avril organisait samedi sa kermesse annuelle. De 9 heures à 17 heures, les visiteurs ont pu profiter de deux bingos, dont les gros lots étaient un voyage pour deux au Vanuatu et des bons d’achat allant jusqu’à 50 000 F chez des commerçants de la zone. Chacun a pu s’amuser et profiter de cette belle journée ensoleillée. Il y avait des jeux pour les enfants, des châteaux gonflables, un espace dédié aux poneys et un autre à la restauration. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Photo K.B.