La Fête agricole a fait le plein

Pouembout. Entre 3 000 et 4 000 personnes se sont rendues, samedi, à la 6e Fête agricole, sur l’hippodrome de la commune. Outre le rodéo nocturne et les jeux équestres, qui ont réuni de nombreux cavaliers et leurs montures, les visites de sites miniers et d’exploitations agricoles ont permis de faire découvrir ces secteurs d’activités au plus grand nombre. Les stands de restauration et de fruits et légumes ont connu le succès et la journée a été rythmée par diverses prestations artistiques.