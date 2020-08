Un cinquantième mini-marathon suivi

Nord. Quelque 200 coureurs et marcheurs se sont donné rendez-vous, samedi, pour la 50e édition de la plus vieille course sur route du Caillou, disputée entre Koné et Pouembout. Organisé par l’Association jeunesse sportive de Pouembout le long de la RT1, le mini-marathon a donné lieu à une course de 10 km, du stade Yoshida au complexe sportif de la commune voisine, mais aussi une foulée des Broussards, une marche de 5 km et quatre courses pour enfants, autour de la RM3 et dans le village de Pouembout. Images d’archives et gâteau d’anniversaire ont été sortis.