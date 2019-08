Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a arrêté, hier, un projet de délibération autorisant une opération foncière sur la commune de Pouembout. L’objectif est de mettre à la disposition du Sivom VKP, via un bail à construction d’une durée de trente ans, une parcelle de 42 hectares afin d’y aménager une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND). « D’un volume global de 448 000 m3, elle accueillera les déchets (hors déchets verts, inertes, métalliques, liquides, dangereux et à risque infectieux) des ménages et des entreprises des communes de Voh, de Koné, de Pouembout et de Poya », précise le communiqué du gouvernement diffusé hier. Son coût, estimé à 1,25 milliard de francs, sera financé dans le cadre du contrat de développement Etat/province Nord 2017-2021.