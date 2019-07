Le service de ramassage scolaire, qui était interrompu sur Tiabet, doit reprendre à partir du lundi 29 juillet aux points d’arrêt et aux horaires habituels. Cette rotation concerne le circuit 1, sur les lieux-dits Boat- Pass, Djou et Tanes vers l’école publique de Tiabet, et le circuit 2, sur les mêmes lieuxdits vers le collège Boaouva.