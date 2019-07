Tous les cross en une seule journée...

VKP. Les élèves des collèges de Koné, de Païamboué et de Voh, ainsi que le lycée de Pouembout ont organisé, jeudi, leurs cross. Les départs se sont échelonnés de 7 h 30 à 11 heures, selon les établissements, et tous se sont amusés, que ce soit pour découvrir les bienfaits du sport ou dans un but caritatif.