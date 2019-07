Un parcours relevé attend les raiders du Grand Prix du Nord

Quatre membres du comité d'animations sportives de la commune (CASKG) ont commencé à reconnaître et à nettoyer les parcours de la deuxième étape du Grand Prix des Raids du Nord. Ce nouveau Raid de Kaala-Gomen est organisé par la mairie avec la collaboration de Challenge organisation.

Cette deuxième étape comprendra le Grand Raid de 18 km avec un dénivelé positif d’environ 800 mètres et le Mini-raid de 8 km (dénivelé de 400 mètres). Le départ du Grand Raid sera donné le samedi 27 juillet au stade municipal à 7 h 30 pour une arrivée au même endroit. Celui du Mini-raid sera donné une demi-heure plus tard.

« Le parcours se situe sur les flancs du Kaala et au lieu-dit Troulala, avec une traversée de la RT1 à deux reprises », précise Michel Ouchot, président du CASKG. Les membres du comité ont tenu compte des demandes des coureurs pour satisfaire le plus grand nombre.

Les raiders devront s’attendre à plusieurs difficultés. Dès le départ du Grand Raid, les coureurs s’élanceront vers le PC1 en empruntant un faux plat montant d’environ 2 kilomètres pour affronter la première montée assez raide d’une durée de quinze minutes pour les meilleurs, puis ils descendront une pente caillouteuse et glissante assez technique suivie d’une zone plate avant d’être confrontés à une montée très difficile vers le PC1 installé à proximité du mirador.

Montagnes russes

Après avoir quitté le PC1, les coureurs ne devront pas se mettre dans le rouge car ils auront à affronter la plus grande difficulté de l’épreuve, une montée technique d’une quarantaine de minutes d’effort pour les meilleurs, pour s’attaquer ensuite à une longue descente très technique, avec de nombreux cailloux, terrains glissants et dévers. Ils emprunteront des montagnes russes conduisant au PC2 installé aux bassins de Troulala, qu’ils atteindront après avoir marché dans la rivière sur environ 300 mètres. Du PC2 au PC3, le parcours est assez roulant. Ils devront traverser la RT1 en passant sous un pont et se diriger vers l’antenne OPT avant de redescendre en direction de la RT1 qu’ils traverseront pour atteindre le PC3.

De là, ils s’élanceront vers l’arrivée, située à 4 kilomètres en empruntant un sentier assez roulant sur 3 kilomètres. Le Mini-raid empruntera une partie du Grand raid.