Voh : En vacances à la tribu de Gatope

L'After school a organisé un centre de vacances et de loisirs durant ces deux semaines de vacances scolaires, à Gatope. L'occasion pour les trente-cinq enfants de 3 à 14 ans qui y ont participé de découvrir la vie en tribu et au bord de mer. Pendant que les plus grands se sont attelés à la fabrication d'arc, ont pu dormir sur place et prendre part à des veillées, les plus petits ont confectionné des mobiles en coquillages. Des jeux de plage, des baignades et la visite d'une ferme aquacole ont également été organisés.