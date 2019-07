La créativité a été au cœur du festival L’île Ô Livres au centre culturel de Voh

Le festival L’île Ô Livres se repérait de loin lorsque l’on arrivait au stade municipal. Le centre culturel de Voh a paré son jardin de tentes multicolores et accueillantes, afin de recevoir les centaines d’enfants prévus sur ces deux jours, mercredi et hier.

L’objectif du festival est de promouvoir la littérature jeunesse par les pratiques de lecture, d’écriture et d’oralité, auprès du public scolaire et des familles. LÔL permet des rencontres, des échanges entre les artistes invités, les auteurs et illustrateurs calédoniens et le public.

A Voh, le leitmotiv de ce festival a été de s’inspirer des anciens, afin de suivre un courant, des lignes directrices, mais aussi de laisser la place à la singularité et aux rêves de chacun.

Du monde aux dédicaces

Pour cela, des activités ont été proposées, pour petits et grands, comme la fabrication de Haïkus, ces tout petits poèmes japonais écrits sur trois lignes pour célébrer l’évanescence des choses, le pliage de livres en forme de case ou de pins, du slam, avec le grand vainqueur 2018 de Nouvelle-Calédonie, des ateliers « Crée ton livre ».

Les visiteurs ont aussi pu profiter de performances, qu’elles soient artistiques ou musicales, avec divers spectacles, ouverts à tous.

Le point d’orgue de ces journées a été la dédicace d’auteurs, avec la venue de l’auteur Laurent Corvaisier, ainsi que de Diane Le Feyer et M. Tan, l’illustratrice et le scénariste de Mortelle Adèle. Mais aussi avec des auteurs locaux, comme Noëlla Poemate, auteure à succès calédonienne, professeure au collège de Tieta, qui a grandi à la tribu de Baco, à Koné. « J’ai expliqué à mes élèves qui ont lu mes livres, commente Noëlla, que même s’ils reconnaissent les lieux de la tribu, tout ceci n’était qu’une fiction. »

Hier soir, le festival devait se terminer par une coutume d’au revoir, suivie d’une soirée contes et musique acoustique.