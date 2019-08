Un focus sur la sauvegarde de la langue vamale

Voh. Une discussion animée par Jean Rohleder, étudiant en linguistique à l’Université suisse de Berne, a été proposée, mercredi soir, en l’auditorium du centre culturel sur le thème « Tiike i vamale - Projet Vamale ».

« Le vamale est une langue parlée entre Voh et Touho par 180 locuteurs », a expliqué Jean Rohleder, accompagné lors de cette présentation par André Kalen, Jacob et Jean-Philippe Oué. Aujourd’hui, plus de la moitié des langues kanak sont en danger, dont le vamale. Un lexique a été réalisé par l’étudiant, qui, en plus d’enregistrer la langue, en a décrit la grammaire, avec l’aide de quatre locuteurs issus des tribus de Téganpaïk, Tiouandé et We Hava. En trois ans et avec plus d’une douzaine d’heures d’enregistrement, c’est près de trois mille mots qui ont été consignés dans le lexique. La prochaine conférence du centre culturel aura lieu le mercredi 28 août, à 17 heures, et aura pour thème « L’enseignement des fondamentaux de la culture kanak ».

Renseignements au 47 55 50.