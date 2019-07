La Cama à la rencontre des exploitants

La Caisse d'assurances mutuelles agricoles entame une série de réunions pour informer sur la nouvelle réglementation de l'indemnisation des calamités agricoles, à partir du 1er janvier 2020. Les cent trente-quatre agriculteurs du territoire ont été conviés aux rendez-vous d’information qui auront lieu à Ouégoa le 24 juillet, à Pouembout le 25 juillet, à Canala le 31 juillet et au Mont-Dore le 1er août. Jeudi, dans le cadre de sa tournée des agriculteurs, Jean-Claude Condoya, président de la Cama, accompagné de Michel Hugeaud, David Perrad - respectivement vice-président et trésorier de la Cama - et Fabien Escot, directeur de la DAVAR, a pu échanger avec une douzaine d’exploitants de Bourail, réunis sur la propriété de Roland Clemen, située à Bacouya. Photo DR