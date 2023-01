Les prix des légumes ont augmenté de 14 % en décembre

L’Isee vient de publier sa note sur l’indice des prix du mois de décembre. Sans surprise, les prix grimpent encore.

"En décembre 2022, l’indice des prix à la consommation des ménages et l’indice hors tabac progressent de 0,7 %, après un mois de stabilité. L’inflation mensuelle est essentiellement portée par la hausse des prix de l’alimentation (+2,2 %) et des services (+0,9 %). En revanche, les prix des produits manufacturés et de l’énergie reculent de respectivement 0,9 % et 0,3 % ce mois-ci. Les prix du tabac, quant à eux, restent stables."

En glissement annuel, l’indice général progresse de 4,9 % et l’indice hors tabac de 4,7 %.

Dans le détail c’est du côté des prix de l’alimentation qu’il faut regarder pour comprendre cette nouvelle hausse en décembre (+2,2 %). Le prix des légumes bondissant de 13,9 % en plus de la viande ( +1,3 %) et le poisson ( +3,7 %).