Les infos à retenir du week-end

Deux semaines dédiées à la science

La 32e édition de la Fête de la science a été inaugurée, vendredi 10 novembre, ouvrant ainsi la voie à deux semaines et demie d’animations partout en Nouvelle-Calédonie. Piloté par le Cresica, cet évènement a débuté par un village des sciences au collège de Hnathalo de Lifou vendredi et une journée science et mystère au parc zoologique et forestier de Nouméa, samedi. Cette année, la Fête de la science s’intéresse au sport avec une série de rencontres et d’animations consacrées aux liens qu’entretiennent ces deux disciplines. L’évènement se poursuit jusqu’au 27 novembre. Le programme complet de la 32e Fête de la science est à retrouver sur la page Facebook ou le site internet du Cresica.

Un homme allongé sur la route se fait rouler dessus

Les faits ont eu lieu vendredi, vers 21 heures à Nouville, près du Sénat coutumier. Une conductrice a roulé sur un homme, allongé en travers de la chaussée. L’automobiliste ne l’a pas vu et a d’abord pensé avoir roulé sur un carton. Son contrôle d’alcoolémie s’est révélé négatif. La victime a été conduite à l’hôpital dans un état critique. Ce lundi matin, l’homme était toujours en vie mais son pronostic vital était encore engagé.

194 ha brûlés à Koumac

Il était aux alentours de 2 heures du matin, samedi, lorsque les pompiers du SIVM Nord sont intervenus pour un feu le long de la RT1, près de la sortie nord de Koumac. Circonscrit une première fois vers 6 heures, l’incendie a repris dans la matinée lorsque le vent, très fort ce week-end, s’est levé. Les pompiers ont même été contraints de fermer la RT1 à la circulation, entre 11h30 et 14 heures, les flammes menaçant l’axe principal. Aucune habitation n’a cependant été menacée par les flammes. Ce lundi matin, le feu était circonscrit mais pas encore considéré comme complètement éteint. Les pompiers poursuivent leur surveillance sur place.

Coupe du monde U17 : des Anglais trop forts pour les Cagous





Les Anglais ont battu les jeunes Calédoniens 10-0 samedi soir, dans le premier match du Groupe C de la Coupe du Monde de football U17 en Indonésie. Les Young Lions ont largement dominé la partie face à une sélection calédonienne qui a dû jouer à 10 contre 11 la moitié du match après l’exclusion de Nolhann Alebate à la 46e minute. Les Petits Cagous affronteront mardi le Brésil, battu par l’Iran 3-2.

Super Ligue : Kunié et Horizon maintenus, Wetr relégué





Disputés ce week-end, les trois matches de barrage ont livré un verdict implacable. Pensionnaires de la Super Ligue, l’AS Kunié et Horizon Sport sont parvenus à se maintenir, pas l’AS Wetr battue par le CA Saint-Louis. Retrouvé le compte rendu de notre correspondant Pierre Guillot.