Portes ouvertes à Tjibaou, salon du mariage, rallye… Les infos à retenir du week-end

Le centre culturel Tjibaou a ouvert ses portes





Comme chaque année, le centre culturel Tjibaou a organisé un week-end de portes ouvertes pour lancer sa saison. Le programme était dense : visites, lectures, concerts, ateliers… Libre et gratuit, l’évènement a réuni des centaines de personnes samedi et dimanche. Deux expositions, intitulées "Renaissance du Musée de la Nouvelle-Calédonie – Cêmû kârâ nyûûwâ, symbole de l’Esprit" et "Carnets kanak de Roger Boulay" étaient à découvrir. Les portes ouvertes étaient également l’occasion de mettre en avant les artistes qui participeront au Festival des arts du Pacifique, du 6 au 16 juin, à Hawaii.

Ambiance de mariage au Château Royal





Choix du fleuriste, de la robe, du buffet… Ce week-end, les couples avaient l’opportunité d’organiser leur mariage et de glaner quelques idées pour une cérémonie censée représenter un des plus beaux jours de leur vie. Après deux ans d’absence, le salon du mariage était de retour au Château Royal. Défile en robes, jeux et concert ont rythmé le salon pendant deux jours.

Le Rallye lance sa saison





Quatorze équipages étaient sur le départ, samedi et dimanche, du rallye Tomo Valley, organisé par l’Association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie. Une première compétition pour lancer la nouvelle saison de rallye. Au terme d’un week-end de rebondissements et d’adrénaline, c’est finalement l’équipe de Kevin Bertoni et Cyril Lethezer qui termine sur la plus haute marche du podium au classement général, suivie de celle d’Allan Douyere et Élodie Watou et d’Eugène Creugnet et Philippe Delrieu.

Super Ligue : Tiga solide leader, Hienghène étonnante lanterne rouge





Lancée en ce premier samedi de mars avec cinq rencontres, la première journée de la Super Ligue 2024 a été marquée par une grosse sensation, la nette défaite par 4-0 de Hienghène Sport à domicile devant Tiga Sport. Retrouvez ici le compte rendu de notre correspondant Pierre Guillot.