Bienvenue à bord du nouvel avion d’Aircalin, l’A330neo Kanuméra

Mardi après-midi en Métropole (dans la nuit de mardi à mercredi en Calédonie), la tant attendue cérémonie de remise d’avion à la compagnie Aircalin a enfin eu lieu. Un événement. Ou plus exactement un show bien rodé où, en plus des membres de la compagnie, des élus et des journalistes calédoniens, mais aussi un contingent du groupe Airbus et une vingtaine de journalistes spécialisés de France et de l’étranger ont été conviés. Au total, plus de 200 personnes réunies pour la compagnie des Calédoniens.

L’occasion pour chacun de faire la promotion de son savoir-faire. Airbus, l’hôte, qui a mis en avant les qualités de son nouvel avion, avec plus de 400 commandes au compteur… « Nous avons eu à cœur de vous offrir nos produits et services, en apportant l’ensemble des solutions qui sont nécessaires au développement économique de votre société mais aussi plus largement à celui de votre île, a assuré Philippe Mhun, directeur des programmes et services d’Airbus. Aircalin constitue le lien entre la Calédonie et le reste du monde. »

Durant une cérémonie de remise d’avion très solennelle, Philippe Mhun, directeur des programmes d’Airbus, Didier Tappero, directeur général d’Aircalin et Christophe Molus, vice-président de Rolls-Royce, en ont profité pour mettre en avant leur savoir-faire et l’intérêt d’une telle collaboration. Photos J.-F.G.

Rolls-Royce, qui propose les moteurs de l’appareil, le Trent 7 000 à l’origine d’une sérieuse baisse de consommation de kérosène, a salué en la personne de Christophe Molus, vice-président du groupe, « le travail de nos équipes respectives au Royaume-Uni, en France, à Singapour et à La Tontouta pour atteindre cet événement. »

Place à la troisième phase

Même pour Didier Tappero, ce rendez-vous fêté comme l’aboutissement de cinq ans de travail, s’est transformé en une promotion de la « destination Calédonie ». Car, la nouvelle génération d’A330 représente une montée en gamme. Avec une économie de 14 % de carburant par siège, une capacité d’accueil passant de 266 sièges pour les A330 actuels à 291 sièges avec cet A330neo, Aircalin est à présent doté d’appareils ultra-performants et peut voir plus loin.

Mais pour quelle raison ? « C’est la troisième phase, indique Didier Tappero. Il y a d’abord eu un travail conséquent pour remettre la compagnie à flot, elle est à présent bénéficiaire. Il y a ensuite eu le renouvellement de la flotte. C’est aujourd’hui. Il va donc y avoir une troisième phase. Nous étudions de potentielles destinations. » La Chine est une option prise très au sérieux par Aircalin. « Des destinations comme Shanghai et Hong-Kong sont étudiées, précise le directeur général. Mais encore faut-il qu’on veuille de nous. Et le choix du tourisme qui sera fait dépend de notre actionnaire, la Nouvelle-Calédonie. Une décision éminemment politique. »

En classe Business, Aircalin se dote des tout nouveaux sièges Opal, de Stelia Aerospace, la filiale d’Airbus, commercialisés seulement cette année. La disposition de la cabine se fait en 1-2-1, et Aircalin offre 26 places. Nouveau sur le marché, ce type de siège se veut haut de gamme.

Un partenariat en vue avec Japan Airline

Le directeur général le reconnaît, « Aircalin n’ira jamais à la conquête de New York ou des Etats-Unis. On ne serait pas bons. Mais il y a un marché qu’on connaît, c’est la Calédonie. » D’où l’enjeu de proposer un service et d’avoir une esthétique à l’image du pays. Clairement, ces avions doivent être des ambassadeurs à eux seuls. « La question est donc de savoir ce que veut faire la Nouvelle-Calédonie de sa compagnie, pour en faire un facteur de développement économique. Maintenant qu’on a passé cette étape, un certain nombre de questions devront trouver des réponses dans les mois qui arrivent. »

Avec une largeur d’assise de 45 cm, un espacement entre les rangées de 96 cm et une inclinaison de 18 degrés, la classe Premium, nouvelle arrivée chez Aircalin, offre une véritable intimité aux passagers.

En attendant, le travail se poursuit au sein de l’entreprise. Didier Tappero, en marge de la cérémonie, a annoncé qu’un code share, partenariat commercial signé entre deux compagnies aériennes afin de se partager des dessertes sur une même liaison, allait être mis en place avec Japan Airline au mois de septembre. L’intérêt ? Permettre à une compagnie comme Aircalin de se faire une place plus importante sur le marché.

La classe éco est clairement plus confortable que dans les avions actuels. L’espacement entre les rangées est de 78,74 cm, l’inclinaison du siège est de 14,6° accentuée par un effet sliding (avancée de l’assise). A l’essai, on ressent clairement la différence. Une mousse pour l’assise et le dossier a été spécialement conçue et développée pour Aircalin afin de garantir le confort des passagers. Le siège est équipé d’un reposepieds, d’une têtière ajustable en 4 positions et les accoudoirs centraux sont tous amovibles.

79,3 %.

C’est le taux moyen d’occupation dans les avions de la compagnie calédonienne.