« Ce stage est une véritable aventure humaine »

Les Nouvelles calédoniennes : En quoi consiste cette préparation militaire marine ?

C’est un stage d’initiation et de préparation à la Défense nationale que nous proposons depuis le début des années 1990.

Du 7 janvier au 6 février 2020, pendant les vacances scolaires, nous accueillerons 42 jeunes sur la base navale. Le programme de ces cinq semaines est construit autour des enjeux de la Défense nationale et des missions de la Marine.

Il y aura une formation militaire avec du sport, une instruction au tir mais aussi des activités de groupe, afin de développer l’esprit d’équipe et de cohésion, telles que des courses d’obstacles, des épreuves (construire un petit pont avec des palettes ou aller d’un point A à un point B avec un blessé après avoir fabriqué une civière par exemple). Il y aura aussi une formation à la sécurité incendie et au secours à la personne et une formation maritime théorique et pratique. Ce stage est un premier pas pour découvrir la Marine en totale immersion. Et c’est avant tout une véritable aventure humaine.

A la fin de la préparation militaire marine les jeunes repartent avec le permis bateau côtier, un certificat de radiotéléphonie et un certificat de prévention et secours civique de niveau 1.

Quels sont les critères pour participer à ce stage ?

Surtout la motivation ! Il faut avoir entre 16 et 20 ans, bénéficier d’un hébergement à Nouméa (on ne peut pas loger les stagiaires sur place) et être apte physiquement (il y a une visite médicale). Ces deux dernières années nous avons eu plus d’une centaine de candidatures. Pour les départager nous regardons attentivement les lettres de motivation et il y a aussi un entretien avec les instructeurs. Il faut que le jeune ait une volonté personnelle de venir.

Quels sont les débouchés possibles dans la Marine ?

Certains stagiaires décident de rejoindre la Marine, d’autres font de la réserve de temps en temps. Cela consiste à venir travailler ponctuellement sur la base navale et permet de continuer vers d’autres études tout en gardant un lien dans la Marine. Pour ceux qui choisissent de continuer avec nous, il existe plusieurs spécialités et différents métiers. Toutes nos formations sont diplômantes mais pour la majorité d’entre elles il faut aller en France métropolitaine. Ici, il n’y a qu’une école des matelots qui mène à des emplois d’opérateurs. Par contre, de nombreux Calédoniens reviennent après travailler à la base navale de Nouméa.

Savoir +