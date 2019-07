Les prix à la consommation hors tabac et l'indice général des prix sont restés stables au mois de juin. L'augmentation des prix de l'énergie (+1,3 %) et de l'alimentation (+0,4 %) est compensée par la diminution des prix des services (-0,6 %) et des produits manufacturés (-0,1 %). Sur les douze derniers mois, l'inflation générale s'élève à 0,9 %. Hors tabac, ce pourcentage est ramené à 0,4 %.