Ânûû-rû Âboro revient en octobre dans sa forme originelle

Après une mini-édition en 2018, le Festival international du cinéma des peuples Ânûû-rû Âboro reprend sa forme originelle pour sa 13e édition, avec dix jours de projections du 18 au 26 octobre à Pwêêdi Wiimîa et dans les vingt-deux communes partenaires. La programmation, dédiée aux documentaires de création, mêle des œuvres de talents émergents et d’auteurs confirmés à travers quarante-trois films venus de quarante-cinq pays. Des réalisateurs du monde entier seront invités à venir échanger et partager autour de leur film. L’environnement sera au cœur de cette édition, et ce sera l’occasion d’inaugurer cette année le prix du meilleur film environnemental, décerné par l’association Caledoclean. Résolument tournée vers la jeunesse, notre manifestation proposera également des programmations spécifiquement destinées aux publics scolaires. À Pwêêdi Wiimîâ, les projections auront lieu dans les tribus d’accueil de Wagap et de Néssapoué, à la Médiathèque du Nord et l’hôtel Tiéti.