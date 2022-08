Bourail : une journée au rythme des Antilles

Samedi, les élèves de l'atelier " Cultivons le vivre ensemble : découvrons l'autre " du collège Louis-Léopold-Djiet ont rendu visite aux membres de l'association culturelle Ka. Dans', à la maison commune de Tuband. L'opportunité pour les collégiens de mieux connaître les Antilles françaises, leur histoire, leur culture, les us et coutumes de leurs habitants, leurs personnalités célèbres et leurs spécialités culinaires. Une rencontre rythmée par les tambours Ka, la musique et les danses gwoka et bélé.