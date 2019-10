Culture. Les rois du zouk ont enflammé une Arène du Sud pleine à craquer. À Païta, hier soir, les milliers de spectateurs présents ont chanté et dansé sur les plus grands tubes de Kassav’. Il a fait chaud, très chaud dans la salle. Avec le groupe antillais, c’est l’assurance d’une soirée réussie et le public ne s’y est pas trompé. Pour ceux qui ont manqué la soirée, session de rattrapage ce soir, samedi, toujours à l’Arène, 20 heures.