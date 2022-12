Succès et douleurs de Whitney Houston

I Wanna Dance With Somebody est le premier biopic sur l'immense chanteuse américaine Whitney Houston, décédée en 2012, et incarnée à l'écran par Naomi Ackie. Le film retrace sa carrière, avec ses tubes et ses déboires.

De ses débuts de chanteuse de gospel à ses concerts phénoménaux et son addiction aux drogues, I Wanna Dance With Somebody est le premier biopic sur Whitney Houston. Surnommée The Voice, elle a vendu plus de 170 millions de disques dans le monde et pulvérisé de nombreux records. Depuis son d