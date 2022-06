Festival Burlesque : l'humour du corps

Danse, arts du cirque ou théâtre : tous les styles sont bons pour faire monter la température. Le spectacle de Carine et Guy Raguin a mis le feu au centre culturel du Mont-Dore ce week-end, en réunissant plus d'un millier de spectateurs sur trois soirées. Les pointures de la scène burlesque australienne avaient fait le déplacement, pour s'effeuiller aux côtés des performeuses (et performeurs) du pays, de plus en plus nombreuses à rire de leurs attributs.