Musique. Les Soldiers of Jah Army ont réussi à réunir un public pluriethnique et intergénérationnel, hier soir à l’Arène du Sud, à Païta. Le groupe américain, véritable référence actuelle dans le monde du reggae, a une nouvelle fois démontré, pour son troisième passage sur le Caillou, la variété de son répertoire et de ses influences musicales.