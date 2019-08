Les Francofolies annoncent l’annulation de Joyce Jonathan et la venue de Lefa

Petits changements de programme pour les 3es Francofolies de Nouvelle-Calédonie qui se dérouleront les 6, 7 et 8 septembre prochain au centre culturel Tjibaou. Ses organisateurs annoncent que, pour des raisons médicales, Joyce Jonathan doit annuler sa prestation du 7 septembre. Ce même jour, le rappeur Lefa du groupe Sexion d’Assaut sera aux côtés de Dadju, de Mana et de Michèle Molé. Après avoir cartonné auprès du grand public avec son deuxième album solo Visionnaire, il présentera son prochain album 3 du mat en exclusivité et interprétera ses plus grands succès sur la scène des Francofolies.