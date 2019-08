Bientôt la fin des mesures stop sur les yaourts

Les protections de marché sont des mesures d’exception à la liberté du commerce pour empêcher que des productions locales soient pénalisées par des produits concurrents plus compétitifs. Une de ces mesures existe depuis plusieurs années au bénéfice des fabricants locaux de produits laitiers, et particulièrement de yaourts. Le gouvernement discute actuellement avec les entreprises locales pour mettre fin à ce dispositif et stimuler la concurrence.