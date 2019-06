Un speed dating, non pas pour trouver l’amour, mais pour mettre en relation producteurs et acheteurs. C’est la nouvelle idée de l’Interprofession fruits et légumes de Nouvelle-Calédonie (Ifel NC), proposée hier, à Païta. Objectif : augmenter la part des produits locaux dans notre alimentation, notamment dans la restauration collective et les produits transformés.