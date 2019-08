ÉTUDE. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE) viennent de rendre public un rapport sur l’évaluation et l’accompagnement au développement de la filière coprah à Ouvéa. Plusieurs produits du coco ont un fort potentiel. Problème : la production ne cesse de chuter.