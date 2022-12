Débuts timides pour le salon de Noël de l'artisanat

Dans les allées du salon de Noël de l'artisanat, à la Maison de l'artisanat, on ne se bouscule pas vraiment en ce lundi après-midi. "On s'en doutait, assure Claudie, devant le stand Laser Art Pacific. Beaucoup de vacanciers repartent et les achats de Noël vont se faire un peu plus tard. Je pense que le week-end prochain sera plus animé." A quelques pas, Céline et ses produits naturels des Jardins du Cap, s'estiment satisfaits : "Il ne faut pas toujours voir les choses en noir. C'est la première fois que je participe à ce salon, je suis contente des premiers jours." Autour de savons et dentifrices naturels, Céline convient que "tout augmente et pour nous aussi", mais considère qu'il s'agit surtout "de l'éducation du consommateur, de la manière dont il veut acheter et utiliser des produits". Un discours optimiste pas forcément partagé par Dominique de Dom Encadrement et Sylvie, peintre. "En neuf années de présence sur ce salon, c'est le démarrage le plus calme que j'ai pu connaître, considère Dominique. Les gens font très attention à leurs dépenses. Cette année, le coût de l'alimentaire a augmenté, sans parler de l'énergie et de l'essence. La priorité, c'est de remplir son frigo, on peut le comprendre."

La concurrence d'autres salons

Il n'empêche que la frustration est importante, d'autant que les produits proposés privilégient la qualité à la quantité. "Nous sommes artisans, complète Dominique, on ne produit pas à la chaîne. Ce que j'ai ramené sur ce salon, c'est mon stock. Je mise beaucoup sur ces journées, même si heureusement je suis à la retraite et moins dépendante des ventes que des jeunes qui se lancent." Sylvie pointe aussi "la multiplication des salons. Il y a une vraie concurrence, c'est difficile de se faire sa place".