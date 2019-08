Entreprises et emploi : les derniers chiffres produits par l’Isee

Les chiffres publiés en haut de notre double page de l’édition du mardi 6 août, sur les grands défis de l’industrie calédonienne, méritent précision. Ces chiffres ont été compilés par la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, à partir de données de l’Isee du troisième trimestre 2018. Suite à l’article, l’Isee a fourni à la rédaction ses chiffres les plus récents. La part de l’industrie du nickel dans le PIB calédonien a donc été, pour l’année 2015, de 2,9 % (le chiffre de 5 % publié relevait d’une estimation pour 2016). Toujours en 2015, la part du PIB des industries autres que le nickel ou l’énergie a été de 5,9 %. Enfin, le nombre de salariés dans les industries du nickel et dans les industries manufacturières était sur une année (entre le 4e trimestre 2017 et le 3e trimestre 2018) de 10 454 personnes, globalement plus bas que les chiffres compilés à partir des données de septembre 2018. Les salariés des deux secteurs industriels étaient, alors, 12 259 (soit 6 109 salariés pour l’industrie du nickel et 6 150 pour l’industrie manufacturière). Pour plus d’informations : www.isee.nc