L’AFD a engagé 22 milliards en 2018

L’Agence française de développement a engagé la somme globale de 22 milliards de francs au bénéfice de l’économie calédonienne au cours de l’année 2018.

Le gros de cet effort est allé aux collectivités locales qui ont reçu 14,3 milliards de prêts, dont 3 milliards à destination des investissements verts. Par ailleurs, 2,6 milliards ont servi au financement de la transition énergétique auprès d’entreprises privées, notamment pour la construction de centrales photovoltaïques ; 2,18 milliards à la construction de logements ; 1,6 milliard à l’aide aux personnes âgées ; 918 millions au Fonds de garantie d’outre-mer et 405 millions en subventions à des projets de coopération régionale.

L’Agence française de développement est une institution financière dont la vocation est d’aider principalement les anciennes colonies françaises, mais aussi les collectivités d’outre-mer, dans la réalisation de projets structurants d’équipement. Elle porte ou accompagne des projets dans 115 pays.

Elle priorise les projets de développement durable, la protection de la biodiversité, la transition énergétique et l’insertion des collectivités d’outre-mer dans leur environnement régional.

Direction régionale Pacifique

En 2018, l’AFD a créé une direction régionale propre à l’océan Pacifique, qui est implantée à Nouméa, rayonne sur la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie, mais peut aussi intervenir au soutien des Etats insulaires, notamment dans leur lutte contre les conséquences du changement climatique et la préservation de leur biodiversité. L’AFD est donc désormais clairement tournée vers le développement durable et la mise en œuvre des décisions de l’accord de Paris. À ce titre, elle est aussi engagée dans l’opération « Initiative Pacifique », action internationale pour le climat et la biodiversité financée par la France, l’Union européenne, le Canada l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Un autre axe d’action de l’AFD est le développement du lien social et la lutte contre les inégalités. Cela veut dire concrètement que l’agence contribue au financement de la construction d’établissements pour personnes âgées dépendantes, comme à Tina, ou à la construction de logements sociaux.