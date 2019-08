L’industrie réfléchit à son avenir

Des jeux et des rires. L’ambiance est détendue en cette matinée de retrouvailles. Depuis les états généraux de l’industrie, dix groupes de travail, tous composés de bénévoles, ont été créés par la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie (Finc).

Hier, une centaine de personnes, participants de l’événement de novembre 2017 et nouveaux invités, se sont prêtées au jeu d’une matinée ludique. Quatre des dix groupes étaient présents pour animer un atelier. Nadia Voisin s’occupe du thème Simple is beautiful, sur la simplification administrative. Elle a animé, hier, des jeux de rôles. « Nous avons joué treize scènes de la vie quotidienne, comme dans le cas d’un mauvais accueil dans une administration et nous avons cherché comment ces situations pourraient être améliorées. » Résultat : le groupe a décidé de demander un rendez-vous au gouvernement pour évoquer quatre cas ressortis comme urgents lors de la matinée, comme le fait de ne pas avoir accès à assez d’informations sur la patente avant de créer son entreprise. Les trois autres ateliers portaient sur le code de l’entreprise, la création d’un logo pays et sur comment faire du Port autonome un hub dans son environnement régional.

Plus de résultats

d’ici la fin de l’année

Ce dernier groupe intitulé Néo logistic hub est, pour l’instant, dirigé par le consultant Jean-Olivier Greffe. Hier, il a présenté trois nouveaux groupes, plus thématiques (sur l’environnement, le développement portuaire et la possibilité de développer les flux maritimes) pour lesquels il avait invité des professionnels. « L’objectif des groupes de bénévoles créés après les états généraux est bien de se clôturer au plus tard fin 2020, explique Cécile Chamboredon, chargée de mission de la Finc, lorsque chaque groupe aura produit du concret. » Le groupe hub serait donc remplacé par plusieurs groupes professionnels, celui sur l’investissement vert devrait produire un livret blanc en octobre-novembre avant de se séparer. « De mon côté, je pilote le groupe moulin de l’industrie, pour développer une plateforme en ligne de partage d’outils professionnels et de ressources humaines, reprend Cécile Chamboredon, on cherche maintenant un pilote privé pour que notre travail se transforme en entreprise du numérique. » Le groupe a également étudié, depuis un an et demi, les aspects juridiques et réglementaires de ce type de prêt entre entreprises, afin de fournir un outil numérique clé en main.

Pour Marc Botella, de la Société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (Secal), les résultats concrets des groupes de travail restent trop longs à se mettre en place, « alors que nous avons le même objectif de développer l’activité économique du territoire de façon écologique ». A ses côtés, Paul Liegard, membre du Comité de déploiement des états généraux de l’industrie, défend une autre vision. « On est en train de tirer sur une pelote de laine, la Finc a entamé le travail en mettant en place les groupes mais plus on travaille et plus les thématiques se multiplient et deviennent passionnantes. Maintenant, il faut faire de la sensibilisation afin que ces sujets ne soient plus pilotés par la Finc, mais passent dans le monde de l’industrie locale. »