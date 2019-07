La centrale à gaz va changer de phase

« Pendant la phase d’esquisse, nous faisons l’inventaire de toutes les solutions possibles et imaginables, tant pour la centrale elle-même que pour le terminal gazier qui doit l’alimenter et nous retenons celles qui paraissent les plus prometteuses » résume Roger Kerjouan, président de Nouvelle-Calédonie Energie. Cette phase d’esquisse a été menée par le cabinet d’ingénierie Sofresid.

Cette étape a permis de valider définitivement le gaz comme le combustible le plus pertinent. Le choix des moteurs n’interviendra définitivement que pendant la phase dite « d’avant-projet sommaire. »

Le calendrier prévoit de poser sur la table au mois d’octobre trois options techniques et géographiques pour la centrale elle-même, et quatre solutions pour l’implantation pour le terminal gazier qui doit permettre l’approvisionnement et le stockage. « S’agissant de la centrale, les trois options gaz sont relativement proches avec des implantations voisines » résume Roger Kerjouan. « Pour le volet approvisionnement, l’installation doit se faire en mer pour accueillir les méthaniers. Cela peut se faire plus ou moins loin du rivage et cela suppose la construction d’un gazoduc. »

Les trois premières options de terminal gazier sont toutes dans la grande rade, la quatrième près de l’îlot Freyssinet, serait dans le prolongement de Nouville. Le cheminement du projet a pris du retard en 2018, en raison d’un rapport de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie), qui mettait en doute la réalité des premières estimations financières quant au coût de l’approvisionnement et du stockage du gaz et les jugeait trop optimistes.

Choix des options

« Ce rapport nous a bien sûr interpellés, mais d’autres expertises sont venues nous montrer que les références financières de la CRE ne correspondaient pas à notre situation calédonienne, et que nous pourrions aboutir à un coût très sensiblement moins élevé.

En revanche, il ne sera pas si simple qu’escompté d’utiliser industriellement le grand froid produit lors de la regazéification du combustible à sa sortie des méthaniers. Des interrogations se posent aussi sur le couplage de la centrale gaz à une centrale photovoltaïque de grande capacité pour venir soulager la consommation d’énergie fossile. A noter aussi que les moteurs de cette centrale devront être capables d’utiliser du fioul à très basse teneur en soufre en cas de rupture d’approvisionnement.