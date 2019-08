La « stratégie du bon achat » entérinée

Les principaux acteurs économiques du secteur privé ont cosigné un manifeste dans le but que soit mieux fléchés les 140 milliards CFP annuels d’achats publics vers les entreprises calédoniennes. Une copie va en être transmise aux présidents du gouvernement et des trois provinces, aux maires des trente-trois communes, à chaque acheteur public et au haut-commissariat. Un premier pas pour « faire passer l’achat public d’acte administratif en acte stratégique de développement », a expliqué Baptiste Faure, secrétaire général de la CPME-NC, et fournir un cadre à des échanges plus étroits entre public et privé. Les fédérations signataires proposeront aux collectivités de s’engager, à travers une convention triennale, sur un certain nombre de points visant à favoriser autant que faire se peut la commande aux entreprises calédoniennes. La CPME-NC en est convaincue : « cette démarche aura des effets multiplicateurs de développement favorables à l’ensemble de l’économie », poursuit Baptiste Faure. « On espère un effet moteur et qu’une dynamique de confiance s’installera aussi entre les acteurs économiques eux-mêmes », résume Xavier Benoist de la Finc. Pour Hatem Bellagi, représentant l’Organisation des professionnels de l’économie numérique, « il ne s’agit pas d’imposer mais d’être proactif pour proposer une coconstruction innovante en faveur des entreprises qui consolideront fiscalement et socialement la Nouvelle-Calédonie ».

« Tout le monde va s’y retrouver »

Nathalie Garrido, au nom de l’Ordre des géomètres experts, estime pour sa part que cette étape pourrait aussi permettre « d’envisager des regroupements entre entreprises locales, lorsqu’elles sont trop petites pour soumissionner à une offre ».

Même enthousiasme du côté de la Fédération des PME du BTP : Patrick Bellenguez se félicite que les termes de cette stratégie du bon achat permettront de « déterminer ce qu’est une entreprise locale, au même titre qu’il existe une définition de l’emploi local ».

Guillaume Dubreuil, pour la Chambre syndicale des bureaux d’études et ingénieurs-conseils, espère que cette initiative, en fournissant plus de travail et de retombées économiques aux entreprises locales, pourra freiner la fuite des savoirs constatée dans sa corporation.

L’Association des réparateurs automobiles, par la voix de Yann Lucien, en attend beaucoup aussi et notamment « faire savoir qu’il n’y a pas que les concessionnaires qui savent réparer les voitures en Nouvelle-Calédonie ». Chérifa Linossier, présidente de la CPME-NC, a complété le tableau des vertus de la stratégie du bon achat en saluant un outil qui permettra d’aller vers de nouveaux relais de croissance, de capitaliser sur les jeunes diplômés calédoniens et « d’arrêter de s’opposer » pour travailler en bonne intelligence avec les institutions.

« Avant de vouloir relancer l’économie, organisons-nous déjà, a-t-elle plaidé. Montrons aux marchés voisins que la Calédonie elle-même fait confiance à ses entreprises ».